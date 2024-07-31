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熊麗萍：恒指萬七反覆整固，向下回補16800裂口機會大

31/07/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　港股上日（30日）險守萬七點大關，成交僅達900億元，一旦再次失守萬七點大關，連上星期底部恐怕會被受考驗。資金面薄弱之下，恒指繼續向下沉底風險大？8月業績期又有條件翻身嗎？渣打(02888)中期業績有驚喜帶動股價急升，升勢已反映業績利好因素？渣打特別提到會上調今年全年收入指引至到增逾7％，現時又具備條件達成這目標嗎？至於今日（31日）放榜的匯控被外界關注其派息及回購步伐，股價走勢上都正挑戰下降通道頂部，績前該如何部署？

 

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