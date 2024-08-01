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林家亨：美國9月減息機會高，恒指8月可收復17600點

01/08/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金（香港）高級經理 李星宇

 

　　港股上日（7月31日）反彈，A股及納指期貨同樣造好，恒指升幅最多擴大至近400點，高見17400點半日高位，收復10天線（約17322點），不過未能重上250天線（17416點），成交增加至1188億元，惟恒指已連跌兩個月，暫時主要靠藍籌股業績撐起大市？只屬短線技術性反彈，整體下行趨勢不變？匯控(00005)第二季列帳基準除稅前利潤89.1億美元，按年升1.5％，勝預期，收入按年下跌2億美元至165億美元，淨利息收益82.6億美元，按年跌逾一成一，勝預期，預期信貸損失減少至3億美元。同時宣派季度息每股10美仙，亦擬展開最多達30億美元的股份回購，帶動股價績後飆逾4％，業績利好因素反映完了嗎？不過旗下恒生(00011)走勢就相反，收市更失紅底，上半年除稅前溢利升3％至113.1億元，列帳溢利增1％至98.9億元，兼宣派第二次中期股息1.2元，主要為6月底不良貸款比率增至5.32%惹憂慮？或是未有新回購計劃，令市場失望？

 

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