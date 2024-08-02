溫鋼城：恒指回至16800點可低吸，轉勢須企穩20天線（約17479點）

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

港股未能承接上日（1日）升勢，恒指一度升至250天牛熊線（約17408點）後，遇到阻力掉頭向下，收市跌39點，報17304點，加上未見資金積極入市，反映市場對大市信心仍未夠？踏入業績期，資金炒股不炒市？即使某一兩隻大藍籌業績好，對推升大市作用難持續？隔晚聯儲局一如預期維持利率不變，主席鮑威爾會後指，9月減息可能是選項之一。十大藍籌中有4隻為公用股，憧憬聯儲局於9月開始減息，對利率敏感性較高的收息股將重新受資金追捧？不過自7月初以來，大部分公用股已累積一定升幅，公用股仍有值博空間？澳門7月博彩收入為近186億澳門元，按年增加11.6％，差過預期的一成四，按月則升逾半成，今年首7個月計，博彩收入1323.5億元，按年升逾三成六。去年8月疫後復甦令基數較高，雖7月賭收不及預計，但有雙位數升幅亦算可接受？美高梅中國(02282)第二季收益淨額10.2億美元，按年增加三成七，調整物業EBITDAR增加逾四成。業績硬淨仍然可吼？

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