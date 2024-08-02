  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

溫鋼城：恒指回至16800點可低吸，轉勢須企穩20天線（約17479點）

02/08/2024

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　港股未能承接上日（1日）升勢，恒指一度升至250天牛熊線（約17408點）後，遇到阻力掉頭向下，收市跌39點，報17304點，加上未見資金積極入市，反映市場對大市信心仍未夠？踏入業績期，資金炒股不炒市？即使某一兩隻大藍籌業績好，對推升大市作用難持續？隔晚聯儲局一如預期維持利率不變，主席鮑威爾會後指，9月減息可能是選項之一。十大藍籌中有4隻為公用股，憧憬聯儲局於9月開始減息，對利率敏感性較高的收息股將重新受資金追捧？不過自7月初以來，大部分公用股已累積一定升幅，公用股仍有值博空間？澳門7月博彩收入為近186億澳門元，按年增加11.6％，差過預期的一成四，按月則升逾半成，今年首7個月計，博彩收入1323.5億元，按年升逾三成六。去年8月疫後復甦令基數較高，雖7月賭收不及預計，但有雙位數升幅亦算可接受？美高梅中國(02282)第二季收益淨額10.2億美元，按年增加三成七，調整物業EBITDAR增加逾四成。業績硬淨仍然可吼？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他濠賭股相關新聞：
澳門6月賭收遜預期濠賭股下挫，惟美高梅績優獲大行唱好可博反彈？
《外資精點》大摩：美高梅中國次季EBITDA勝預期，籲增持
澳門7月博彩收入按年升11.6%，遜預期

 

其他滙控/銀行股相關新聞：
憂英美減息令淨息差收窄銀行股下挫，滙控今展開30億美元回購可趁機吸？
滙豐與越南３１５　Ｍｅｄｉｃａｌ簽訂合作諒解備忘錄
中升控股（００８８１）獲７間銀行借３﹒５億美元定期貸款

【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

65.750

異動股

09901

新東方－Ｓ

47.050

異動股

01198

皇朝家居

0.495

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 65.750
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 47.050
  • 01198 皇朝家居
  • 0.495
  • 00433 北方礦業
  • 0.022
  • 08072 羅馬元宇宙集團
  • 0.011
股份推介
  • 06969 思摩爾國際
  • 8.660
  • 目標︰$10.50
  • 01038 長江基建集團
  • 53.550
  • 目標︰$60.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 44.650
  • 目標︰--
  • 03988 中國銀行
  • 3.430
  • 目標︰$3.73
  • 00006 電能實業
  • 51.800
  • 目標︰$55.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 65.750
  • 00700 騰訊控股
  • 358.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.350
  • 00941 中國移動
  • 73.750
  • 00001 長和
  • 40.100
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 9.990
  • 目標︰$11.50
  • 02357 中航科工
  • 3.760
  • 目標︰$5.40
  • 00700 騰訊控股
  • 358.200
  • 目標︰$400.20
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.100
  • 原油 More
  • 02386 中石化煉化工程
  • 5.250
即時重點新聞

02/08/2024 16:44  【聚焦人幣】人幣即期收升296點子報7.2150，刷近三月高

02/08/2024 16:32  《盤後部署》恒指跌穿萬七料續尋底，丘鈦科技回跌提供買入機會

02/08/2024 16:03  《本港樓市》中原CCL按周升0.21%，結束6周連跌

02/08/2024 14:31  【外圍經濟】日本股市拋售加劇，東證收盤創2016年來最大跌幅

02/08/2024 13:42  《寶島股市》台股收跌4.4%失守二萬二關，台積電挫5.9%

02/08/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒９６億元，買小米沽盈富

02/08/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛下調三大電訊商目標，多家大行看好普拉達

02/08/2024 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１７，隔夜拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

樓市 | 彭博：兩因素吸引香港買家北上買樓，惟香港租金料將加速上漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

憂英美減息令淨息差收窄銀行股下挫，滙控今展開30億美元回購可趁機吸？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 工銀亞洲98日最高4.1厘，188日3.95厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

阿聯酋航空在港招募飛機工程師！可晉升至領導、管理層、培訓導師！培訓課程獲官方機構認可吸引學生、員工
人氣文章

小薯茶水間

巴黎奧運 | 盤點8位話題運動員！61歲乒乓嫲嫲笑住華麗轉身、土耳其射擊選手展現「鬆弛感」奪牌、劍擊手懷孕7個月出戰
人氣文章

娛樂情報

巴黎奧運 | 黃鎮廷十年合作感言令杜凱琹眼濕濕！1歲女兒到場支持、肥嘟嘟超可愛
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

巴黎奧運 | 史上最奢華的奧運！從薰衣草紫色主場館，到綴飾巴黎鐵塔的頒獎台，看法式浪漫美學
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

西營盤街角心靈雜貨店！精選天然香薰精油、人寵共用線香，療癒疲憊的身心靈
人氣文章

Art & Living

季豐沙龍展覽「繁花：金宇澄繪畫展」：以詼諧看待真實、以幽默化解殘酷
健康好人生 Health Channel
人氣文章
細菌超標 危害食安新文章
人氣文章
巴黎奧運︱微笑劍后江旻憓十字韌帶曾兩度斷裂做手術！憑超級正能量克服傷患新文章
人氣文章
日本78年歷史鰻魚飯名店爆集體食物中毒！161人不適1人死亡！調查揭與金黃葡萄球菌有關！店方道歉員工做少一件事 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 18:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/08/2024
樓市 | 彭博：兩因素吸引香港買家北上買樓，惟香港租金料將加速上漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲98日最高4.1厘，188日3.95厘

02/08/2024 15:41

貨幣攻略

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金