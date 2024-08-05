溫傑：料港股本周於16600至16700點有支持

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

美國ISM製造業指數遜預期，加上巴郡(BKK)最新公布大手減持蘋果(AAPL)持股，市場擔心美國經濟步入衰退，美股有回調風險，環球股市之中，有哪些市場可以重新留意？美國9月減息預期升溫，資金流入公用股，惟其年初至今已累計一定升幅，公用股有何部署策略？內地展開為期一年優化創新藥臨床試驗審評審批試點，包括加快完成創新藥臨床試驗申請的審批，可算是對於藥股下一劑強心針？創新藥股又會否成為下半年市場焦點？

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