黃瑋傑：內地經濟仍有挑戰，料港股難獨善其身，西降東升可能性不大

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

繼亞洲股市上日（5日）齊崩盤後，隔晚美股亦跌況慘烈，當中道指跌逾千點，反映市場恐慌情緒的VIX指數曾升至50以上，見2023年首季閃崩時新高。港股上日雖跌近1.5％、見三個月低位，但已屬區內表現最好市場。外圍由科企拖累的大跌市未見緩和跡象，「西降」有利「東升」嗎？日股大插卻未見日圓（JPY）回升至年初水平，日圓拆倉的影響或許仍未完全反映在股市及貨幣之上？環球恐慌情緒需時消化？至於被股神巴菲特大手減倉的蘋果(AAPL)，未來仍有被沽貨風險？外圍AI熱潮恐已成泡沫？息口敏感股又有何投資價值？,

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