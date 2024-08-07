熊麗萍：外圍股市急跌，港股成交未增加，初步阻力17000點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股上日（6日）反彈無力，續守16600點水平，成交回落至不足1000億元；內地股市同樣衝高回落，低位再破半年低位，究竟是好友腳軟、還是AH股自身問題未解？ 雖然日經拋售情緒有所緩解，但市場有聲音擔心流動性「崩了」都會殃及池魚，「萬年弱」的港股仍會追跌，此話合理嗎？上日逆市向上的教育板塊獲國務院加持，發文強調激發教育和培訓消費活力。由近期放榜的教育股業績中，似乎都有修復跡象，令市場的預期進一步提高。國內「政策利好＋供給出清＋業績復甦＋AI賦能」背景下，教育行業有望「再起航」？至於外圍中東地緣不安氣氛再起，業內傳出全球五大航商正醞釀漲運價，運價短線恐怕難以回穩？航運巨擘馬士基（Maersk）月中已提到紅海危機對貨櫃航運的干擾，已從遠東－歐洲航線擴大至全球，並表示未來幾個月可能無辦法滿足所有需求。事實上歐洲經濟疲弱已成事實，現時市場又擔心美國將陷衰退，內地經濟更未見明顯起色，環球航運需求或許已大不及以往？

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