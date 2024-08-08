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林家亨：外圍震盪料已到尾聲，美國9月減息成港股復甦關鍵

08/08/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　內地7月外貿數據按美元計，按年出口增7％差於預期的9.5％，連續四個月有增長但增幅放緩，進口增速由負轉正，增7.2％，好過預期的3.2％，反映外需疲弱繼續拖累出口？進口數字增幅意外地好過預期，主管因為憂慮美國對華芯片貿易限制而提前入貨？亞洲區內股市上日回升，外圍今波震蕩已完結？港股連跌四日後，終於跟外圍反彈，半日升逾200點。恒指最多升逾340點，高見16988點，不過萬七樓下止步，最終收市升230點，報16877點。大市本星期受制於萬七附近，反映資金17000點前獲利離場，相關水平阻力大？國泰航空(00293)中期純利36.13億，按年跌逾一成半，派第一次中期股息2毫，客運航班已按計劃於第二季恢復至疫情前8成水平，疫情復常後，票價亦逐步正常化，盈利難寄望有明顯增長？旗下廉航上半年轉虧，航運業競爭大，經營環境挑戰大？

 

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