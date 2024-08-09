溫鋼城：恒指回至前底（16441點）附近可吸納，惟20天線（17262點）短期阻力大

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

外圍市場為本周焦點之一，雖然日本央行副行長指，市況不穩定下不會加息，不過日本央行7月議息紀錄顯示，部分委員認為有必要繼續加息，日股連升兩日後再度調整，對日圓拆倉持續多久，大行之間亦有分歧，應如何判斷後續影響？港股繼續悶市，雖未能上破萬七關，但下方暫可守住16700點，下周三（14日）有騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及京東(09618)等重磅藍籌出業績，可為大市帶來突破嗎？太古地產(01972)上半年純利近18億，按年跌逾一成九，基本溢利38.6億，按年跌1.1％，派第一次中期息3毫4，增加3％，亦計劃進行15億股份回購計劃。業績基本面未有太大意外，但股價仍可抽升一成一，主要都因為市況不明朗下，集團仍然進行股份回購，同時增加派息，成功向市場大派定心丸？

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