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黃瑋傑：美股VIX期權將結算，留意屆時會否影響港股

13/08/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上日（12日）全日好淡爭持，日內波幅僅得百餘點，最終收市微升21點，收報17111點，成交進一步縮至703億元，業績期都未見可撐得起大市。資金面薄弱下，恒指短線維持易跌難升？內地外商直接投資第二季淨撤出破紀錄，負債淨減148億美元，為歷來第二次錄得單季負值，上半年更轉錄負值。對中資背景公司佔多的港股而言影響有多大？參考2023年第三季首錄單季負數，惟全年仍可力保不失，今年又有無條件下半年發力？要扭轉現況現遇甚麼阻力？至於三大中資電訊股漸被北水拋棄，由中移動(00941)開始到上周尾驚現中資電訊板塊全版流出。中移動業績雖過關，但部分營運數據如ARPU表現遜期，遭大行唱淡。以往一直憧憬5G需求會一直升，但是次5G ARPU（每戶每月話費）轉跌，反映5G需求已見頂？6G又仍在資本投入期，中間的5.5G又能緩和市場對更高階網絡的需求嗎？近日美股市場的科技巨頭因為投放AI的資本開支大而績後挨沽，內地電訊企業又要投放多少資金在AI上呢？

 

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