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熊麗萍：內地消費信心仍不足，7月三頭馬車數據難寄厚望

14/08/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　港股仍維持窄幅上落，上日（13日）日內波幅僅得178點，最終收市維持於17100點水平爭持，成交亦續於700億水平的半年低位浮沉。重磅科企放榜高峰，市場對其業績有期望，靠業績帶動大市作用有幾大？市場觀望情緒濃厚，本周出爐的內地7月三頭馬車數據，對下半年而言有重要參考作用，Conita又對下半年首份三頭馬車數據有何期望？不可忽視上周一（5日）引起環球市場大跌市嘅的「日圓拆倉」。日圓近日貶值至147附近，若短期於140至150間上落未脫離此區域，或啟示日圓套息交易仍未回歸？騰訊(00700)今日（14日）收市後公布中期業績，眾大行均料可符合預期，但未必有太大驚喜。集團於5月底推出的新遊戲《地下城與勇士》日均流水逾1億元人民幣，對騰訊上季業績有幫助嗎？有望成為業務增長的轉折點？騰訊回購力度比Prosus沽貨力度大逾1.5倍，抵銷南非大股東減持的影響；但要靠回購推動股價重回400元水平並非短期內的事？績前又可如何部署？

 

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