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林家亨：外圍以伊局勢緊張及MSCI中國指數調整幅度較大，港股短期傾向審慎

15/08/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

 

　　港股終止五連升，上日（14日）大市明顯缺乏方向，全日高低波幅只有近200點，悶局下迎接超級業周，重磅科技股將陸續公布業績，惟單靠業績難對大市帶來催化作用？另外，內地亦將公布三頭馬車數據，但最新7月新增貸款創近15年低位，似乎已暗示難對三頭馬車數據寄予厚望？騰訊(00700)上日收市後打頭陣派成績表，第二季收入1611.17億元人民幣，按年增8％、符合預期，純利476.3億元，按年增82％，經調整純利573.13億元，按年增53％，同樣遠好過預期，業績有驚喜？今次業績功臣－遊戲業務方面，增值服務業務次季收入788.22億元，按年增6％，國際市場遊戲收入139億元，按年增9％，而國內遊戲收入亦重拾升勢，遊戲業務表現將持續貢獻業績？

 

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