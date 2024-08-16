溫鋼城：港股慢跌慢彈，料恒指16500－17100點區間上落

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

大型科技股本周放榜，ADR及夜期均升破17300點水平，港股可藉機突破嗎？阿里巴巴(09988)第一季經調整淨利潤優於預，按年跌9％賺407億元，收入按年增長4%至2432億元，業績公布前，市場似乎未必有太大憧憬，今次阿里業績算是無期望無失望？憧憬阿里納入港股通邊炒作，惟股價已反映？京東(09618)上半年多賺近54％至逾197億元人民幣，季度利潤更創歷史新高，京東延續低價策略，對公司盈利既受壓程度影響預料持續？

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