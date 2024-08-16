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溫鋼城：港股慢跌慢彈，料恒指16500－17100點區間上落

16/08/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　大型科技股本周放榜，ADR及夜期均升破17300點水平，港股可藉機突破嗎？阿里巴巴(09988)第一季經調整淨利潤優於預，按年跌9％賺407億元，收入按年增長4%至2432億元，業績公布前，市場似乎未必有太大憧憬，今次阿里業績算是無期望無失望？憧憬阿里納入港股通邊炒作，惟股價已反映？京東(09618)上半年多賺近54％至逾197億元人民幣，季度利潤更創歷史新高，京東延續低價策略，對公司盈利既受壓程度影響預料持續？

 

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本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾?/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即?除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

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阿里巴巴（０９９８８）首季非公認準則純利跌９％，收入升４％

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