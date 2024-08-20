黃瑋傑：恒指料回補17474至17548點上升裂口，整固後再挑戰50、100天線

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股上日（19日）衝擊17700點不果，資金未回流兼北水沽貨成上衝最大阻力？8月業績期即使有績佳股，如京東(09618)及李寧(02331)撐市，但100天線阻力大，僅屬單日利好、升勢難續？恒指上周五（16日）已突破短期下降軌 ，同時排除了短線大幅回吐的風險？外圍留意即將舉行的Jackson Hole全球央行年會，又會對港股走向造成影響嗎？參考中原城市領先指數(CCL)，年初至本周二手樓價累積下跌約5.5％，雖然在今年二手撤辣後一度出現一個半月的旺市，樓價反彈2.7％，但最終仍然難敵高息環境，再度下挫至近8年新低。美國預計下月開始減息，惟本港減息或會滯後？加上市場新盤庫存仍高企，在發展商低價推盤下，減息後樓價未必會如願出現「V形」反彈？今日（20日）放榜的科技股快手(01024)被多間券商料快手第二季經調整利潤淨額中位數升62％，聚焦電商GMV及廣告業務指引。快手「618」期間日活躍用戶相對平穩，但增長就落後淘寶及京東，其電商佣金率恐落後同業？資金似乎喺業績前8月初已先炒起，但升勢無力延續，現已回至約44－45元水平，股價已先行反映對業績的憧憬？

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