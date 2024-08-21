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曾永堅：兩大陰霾影響外資力度，恒指確立升勢需企穩百天線

21/08/2024

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　港股上日（20日）維持窄幅上落，波幅僅得200幾點，續於17500點水平拉扯，成交進一步縮減至745億元，業績期又未見大力托到市，港股要重拾上升動力仍欠咩催化劑？恒生指數公司公布，截至8月16日魚缸回購金額達1648億元，已超過去年總額近三成，創歷史新高。各企業今年積極回購，反映市場信心薄弱？內銀股近期仍似有神功護體，面對大市震盪，大部分時間亦可保持穩健。四大行股價年初以來都有兩成以上升幅，原因何在？市場憧憬內銀股有望由今年開始派發中期股息，內銀股現時股價已反映派息憧憬？8月底公布中期業績前仍有上望空間嗎？那間內銀的業績宜績前部署？

 

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