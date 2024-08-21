曾永堅：兩大陰霾影響外資力度，恒指確立升勢需企穩百天線

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

港股上日（20日）維持窄幅上落，波幅僅得200幾點，續於17500點水平拉扯，成交進一步縮減至745億元，業績期又未見大力托到市，港股要重拾上升動力仍欠咩催化劑？恒生指數公司公布，截至8月16日魚缸回購金額達1648億元，已超過去年總額近三成，創歷史新高。各企業今年積極回購，反映市場信心薄弱？內銀股近期仍似有神功護體，面對大市震盪，大部分時間亦可保持穩健。四大行股價年初以來都有兩成以上升幅，原因何在？市場憧憬內銀股有望由今年開始派發中期股息，內銀股現時股價已反映派息憧憬？8月底公布中期業績前仍有上望空間嗎？那間內銀的業績宜績前部署？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫►https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ►https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分

析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留

言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删

除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他快手相關新聞：

快手次季電商GMV增長放緩，大行紛降目標股價，縱急插亦未宜撈貨博反彈

大行報告 | 同程、快手績後股價榮辱互見，表列大行最新評級目標價

京東集團(09618)：今日耗資約3.9億美元回購股票

《外資精點》大和料快手下半年GMV面臨壓力，降目標價至68元

《外資精點》高盛:快手次季經調整盈利勝預期，削目標價至67元

《外資精點》花旗：快手次季表現略勝預期，惟GMV增長較預期慢

傳沃爾瑪擬售京東股權，消息：雙方仍有意保持密切商業合作關係

《中國要聞》國產遊戲《黑神話：悟空》爆火，銷售額或超15億

【外圍經濟】傳沃爾瑪擬賣出股權募資，京東美股盤後重挫11%

其他京東相關新聞：

沃爾瑪擬悉售持股，京東股價急挫，大行力撐可趁機吸？

港股 | 午市前瞻 | 恒指後市仍將偏軟 快手次季GMV增長放緩股價受壓

京東回應遭沃爾瑪出售持股：對未來雙方合作充滿信心

京東集團（０９６１８）：今日耗資約３﹒９億美元回購股票

傳沃爾瑪擬售京東股權，消息：雙方仍有意保持密切商業合作關係

【外圍經濟】傳沃爾瑪擬賣出股權募資，京東美股盤後重挫１１％

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徙，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情