  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

溫鋼城：恒指若企穩20天線，上方兩級目標看17555點及萬八關

23/08/2024

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　藍籌股業績亮眼，帶動港股昨天（22日）向上，午後升幅更加擴大至約260點，並以近全日高位收市，收報17641點。雖然大市成交仍不足千億，但短線250天線已有支持？恒指短期波幅區間可再上移？友邦(01299)上半年新業務價值24.6億美元，按固定匯率基準計算，升25％創歷史新高，按實質匯率計升21％，新業務價值利潤率53.9％，升3.3個百分點，派股中期息44.5仙，增5.2％。今次業績增派股息，兼維持回購股份，為支撐股價的主因？後市有機會再挑戰250天線（約60元）？百度(09888)第二季淨利潤逾54億元人民幣，按年增長逾半成，經調整淨利潤跌逾7％，廣告業務短期料繼續疲弱，雲業務面對競爭大，業務前景未明？網易(09999)第二季經調整純利78億元，按年降13％，惟市場期望不大、已有所預料？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫►https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 ►https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分
析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留
言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删
除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徙，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00168

青島啤酒股份

43.750

異動股

02318

中國平安

35.500

異動股

00998

中信銀行

4.930

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00168 青島啤酒股份
  • 43.600
  • 02318 中國平安
  • 35.500
  • 00998 中信銀行
  • 4.920
  • 01585 雅迪控股
  • 9.950
  • 02127 匯森股份
  • 0.078
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.300
  • 目標︰$100.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 47.600
  • 目標︰--
  • 01277 力量發展
  • 1.160
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 54.500
  • 目標︰$60.40
  • 01833 平安好醫生
  • 10.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.300
  • 00700 騰訊控股
  • 376.800
  • 00941 中國移動
  • 75.050
  • 00001 長和
  • 41.250
  • 00005 滙豐控股
  • 66.800
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 54.500
  • 目標︰$58.00
  • 02018 瑞聲科技
  • 32.400
  • 目標︰$34.00
  • 03931 中創新航
  • 12.180
  • 目標︰$13.60
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.320
即時重點新聞

23/08/2024 12:09  《午市前瞻》恒指守穩上升通道仍樂觀，網易令市場失望料未跌完

23/08/2024 11:59  金管局聯同3大行設中小企融資專責小組，冀按揭審批2周內有結果

23/08/2024 11:52  余偉文：推出9項支持措施以來1.4萬中小企受惠，涉310億元

23/08/2024 12:20  希慎(14)中期純利升1.25倍至4.3億元，派息27仙

23/08/2024 12:06  恒指半日跌67點報17573，網易插13%平保漲近4%

23/08/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８３０１萬元，買石藥沽小米

23/08/2024 09:01  【大行炒Ｄ乜】網易、百度績後遭眾大行削價，瑞聲獲唱好

23/08/2024 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６６，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】老黃減持 VS 華為新品，大國晶片戰續龍爭虎鬥新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞聲中期盈利大增毛利率急升，大行紛升目標，股價連日急升仍可追入？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

馬會 | 馬會跑馬地體育綜合大樓改建住宅，有測量師料市值近60億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

家居風水擺設宜忌：燈飾數目最忌幾多個？放錯影響健康！鏡子屬陰亂放運勢起伏、影響夫妻關係？一招解決！2類電器要擺財位旺位！高樓底加閣樓小心一件事
人氣文章

行政人員

HR面臨5大挑戰！低效篩選工具拖慢招聘、請錯人提高離職率！專家：不得不查信貸調查！消費行為或轉化工作表現？
人氣文章

娛樂情報

《中年好聲音3》全新評判陣容曝光！67歲曾路得有份？肥媽直播送飛益粉絲反應熱烈
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

August Art Map：從攝影、油畫、藝術書展中，看不一樣的城市肌理！
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

輕鬆佈置小廚房：6個實用設計及收納提案，打造一個乾淨而雅緻的下廚空間
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

生活美肌貼士！萬用小蘇打的另類用法：美白牙齒、深層清潔、收毛孔、除汗味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
豆漿4大益處盤點！有效降膽固醇、穩定血糖！營養師：加1類食物鈣質即時大提升！
人氣文章
酷熱天氣難耐 防暑加倍留「心」新文章
人氣文章
皮膚癌症狀｜ 28歲網紅腳趾長黑痣確診患黑色素瘤7個月離世！醫生教ABCDE法則自我檢查皮膚癌：發現5種痣要留意
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2024 15:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2024 15:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2024 15:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/08/2024 14:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS23/08/2024
【FOCUS】老黃減持 VS 華為新品，大國晶片戰續龍爭虎鬥
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金