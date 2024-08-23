溫鋼城：恒指若企穩20天線，上方兩級目標看17555點及萬八關

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

藍籌股業績亮眼，帶動港股昨天（22日）向上，午後升幅更加擴大至約260點，並以近全日高位收市，收報17641點。雖然大市成交仍不足千億，但短線250天線已有支持？恒指短期波幅區間可再上移？友邦(01299)上半年新業務價值24.6億美元，按固定匯率基準計算，升25％創歷史新高，按實質匯率計升21％，新業務價值利潤率53.9％，升3.3個百分點，派股中期息44.5仙，增5.2％。今次業績增派股息，兼維持回購股份，為支撐股價的主因？後市有機會再挑戰250天線（約60元）？百度(09888)第二季淨利潤逾54億元人民幣，按年增長逾半成，經調整淨利潤跌逾7％，廣告業務短期料繼續疲弱，雲業務面對競爭大，業務前景未明？網易(09999)第二季經調整純利78億元，按年降13％，惟市場期望不大、已有所預料？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】





─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫►https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ►https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分

析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留

言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删

除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徙，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情