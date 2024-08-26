溫傑：大部分利好因素已反映，料恒指本周難破18000點

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

上周五（23日）恒指微跌28點收市，不過按周計，則升182點，已連升3周臨近期指結算日。恒指目前貼近保歷加通道頂部，頂部亦有逐步上移跡象，惟成交未有配，只算是假突破？本周有多隻中資金融股公布業績，高盛最新一口氣削7隻內銀股目標價，指出淨息差存在下行壓力、債券投資回報或見頂、及不良貸款上升等不利因素，內銀股前景仍有隱憂？績前又可如何部署？另外上周五內地券商股逆市走高，消息方面，深圳老牌券商計劃整合併購，市場憧憬有更多小型券商被龍頭收購，相關股份可重新留意？

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