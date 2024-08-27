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黃偉豪：港股估值局限升勢，初級目標暫為18300點

27/08/2024

嘉賓：中薇證券研究部董事 黃偉豪

 

　　內地平價電商拼多多(PDD)次季收入970.6億元人民幣，按年增86％，遜預期的999.85億元；管理層給予的前景展望悲觀，並警告鑑於市場競爭日益加劇以及外部挑戰，料收入和盈利增速將承壓。同時，拼多多表明不會「救價」，拼多多董事長兼聯席CEO陳磊在電話會議中表示，公司仍處於投入階段，未來幾年不會進行回購及分紅。拼多多的次季業績，或反映消費市道弱勢，不分各國經濟環境均要遭殃？至於正陷通縮危機的內地，內需似乎仍未走出困局，連中央多次出招推「以舊換新」都未見明顯成效，7月經濟數據已預告下半年經濟前景仍難望樂觀？三隻藍籌內需股，包括農夫山泉(09633)、潤啤(00291)、安踏(02020)上日（26日）均從崖底彈起、跑贏大市，其中農夫山泉同安踏今日（27日）齊放榜，上日大幅反彈僅屬績前炒作？但兩者早前都分別受公司高管醜聞及品牌銷量增長下跌等負面消息影響，績前還剩甚麼值得炒作之處？港股於成交相對淡靜的市況下突破50日線，暫時只宜視為假突破？短線睇本周四（29日）期指結算，不排除近期會有高位轉倉；若恒指未能回補7月中下跌裂口，恐仍受制萬八關？

 

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