林家亨：恒指9月初或回至17300點，整固企穩後再上

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

人民幣走弱及A股偏軟下，港股終止兩連升，上日（28日）最多跌逾200點，低見17659點，繼續於100天線（約17755點）附近爭持，指數已於保歷加通道頂部徘徊一段時間，成交未能配合下，大市難有大升空間？宜待回調再部署？美團(03690)第二季經調整盈利增加78％至136億元人民幣，盈利增1.4倍至114億元，收入就增加21％至822億元，三項數據均勝預期，整體上收貨？另外宣布再回購10億美元股份，並會註銷上季所回購的約1.16億股庫存股份，可加大對股價的支持力度？比亞迪(01211)中期純利136億元人民幣，按年增長24％，龍頭優勢不變？但理想(02015)第二季純利11億元人民幣，按年跌52％，盈利倒退，短期難復甦？

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