  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

林家亨：恒指9月初或回至17300點，整固企穩後再上

29/08/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

 

　　人民幣走弱及A股偏軟下，港股終止兩連升，上日（28日）最多跌逾200點，低見17659點，繼續於100天線（約17755點）附近爭持，指數已於保歷加通道頂部徘徊一段時間，成交未能配合下，大市難有大升空間？宜待回調再部署？美團(03690)第二季經調整盈利增加78％至136億元人民幣，盈利增1.4倍至114億元，收入就增加21％至822億元，三項數據均勝預期，整體上收貨？另外宣布再回購10億美元股份，並會註銷上季所回購的約1.16億股庫存股份，可加大對股價的支持力度？比亞迪(01211)中期純利136億元人民幣，按年增長24％，龍頭優勢不變？但理想(02015)第二季純利11億元人民幣，按年跌52％，盈利倒退，短期難復甦？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫►https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 ►https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分
析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留
言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删
除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他美團相關新聞：
美團季績勝預期兼再回購，大行齊升目標，股價飆近一成仲有得升？
大行報告 | 美團績後大行紛畀讚，理想較參差最牛$138最熊$176
《外資精點》高盛升美團目標價至157元，調高經調整盈測預測
《外資精點》瑞銀：美團次季表現勝預期，升目標至172元籲買入
《外資精點》大和:美團次季業績勝預期，升目標價至145元
美團(03690) 擬購回總額不超過10億美元B類普通股
《外資精點》大摩升美團目標價至125元，上調評級至「增持」

 

其他新能源車股相關新聞：
新能源車 | 理想次季少賺逾半，大行意見分歧股價急挫，新能源車股寧吼比亞迪？
港股 | 午市前瞻 | 內銀派中息不代表全年派息增 理想累新勢力前景預期
《外資精點》美銀料比亞迪下半年淨利潤率改善，降目標價籲買入
《以舊換新》廣東：汽車置換更新力爭逾１４萬輛，補貼價格分３檔
《外資精點》花旗：理想次季業績勝預期，降目標價至１００﹒７元
《外資精點》大和料理想汽車第四季盈利承壓，降美股目標價２％
《外資精點》巴克萊：比亞迪毛利率冠絕同行，料競爭地位加強

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

79.700

異動股

03998

波司登

3.830

異動股

02688

新奧能源

51.350

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 79.800
  • 03998 波司登
  • 3.820
  • 02688 新奧能源
  • 51.350
  • 08511 民富國際
  • 0.013
  • 01463 C-LINK SQ
  • 1.390
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.670
  • 目標︰$0.80
  • 00656 復星國際
  • 4.100
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 120.000
  • 目標︰$129.20
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 4.700
  • 目標︰--
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.180
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 81.750
  • 00941 中國移動
  • 76.150
  • 00700 騰訊控股
  • 384.600
  • 00005 滙豐控股
  • 68.800
  • 00388 香港交易所
  • 243.000
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 8.370
  • 目標︰--
  • 09969 諾誠健華
  • 4.980
  • 目標︰$5.40
  • 01426 春泉產業信託
  • 1.920
  • 目標︰$2.14
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.360
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 33.400
即時重點新聞

30/08/2024 12:46  【提振內房】傳中國擬下調存量房貸利率，首次允許轉按揭

30/08/2024 13:23  《異動股》大新銀行(2356)績後飆逾7%，中期息增1.4倍

30/08/2024 13:11  《中資異動》四環醫藥漲近4%，「減肥神藥」內地臨床實驗獲批

30/08/2024 13:04  《異動股》萬科急飆近9%領漲內房，傳內地擬下調存量房貸利率

30/08/2024 12:07  恒指半日升313點報18100返月高，理想開車比亞迪系兩股漲

30/08/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒３８億元，沽盈富基金買理想汽車

30/08/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】摩通降長汽至中性，中金升交行目標近兩成

30/08/2024 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７９４７，兩個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】美GDP上修顯「雙面經濟」，財富效應支撐消費新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指轉勢惟基本面未改善，美團短線升勢或受限新文章
人氣文章

新聞>專訪

國泰 | 可持續航空燃油佔比少於0.1%增長符預期，票價短期無大影響新文章
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

職場、財務自由可同步發展？公開3大理財誤解︰慳錢唔會令你發達！打工仔必學 3招職場開源法
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相 | 從面相可看出生育能力、生仔定生女？人中有十字紋代表子女緣份怎樣？人中歪斜小心生產過程不順利！
人氣文章

娛樂情報

朱茵《反起跑線聯盟2》素顏演失戀瘋婦！小演員Billy仔被網民讚：再一次影帝級嘅演出
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Le Labo城市限定系列回歸！新成員是「芫茜香水」？一年一度限定，入手人氣東京、上海、柏林香調！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

法國波爾多酒花仍舊奇貨可居嗎？推介4款CP值極佳、不同產區的心水之選！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

乳酪好處：嫌原味乳酪太酸？最新研究：在乳酪中添加蜂蜜能改善益生菌吸收？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
便秘原因 |食足夠蔬果仍便秘？元兇係佢！即睇3款常見引致便秘的礦物質補充劑新文章
人氣文章
余慕蓮患肺纖維化一度危殆！標靶藥無效轉服特效藥只求睡夢中離去！肺纖維化有甚麼症狀？持續惡化可致命
人氣文章
妥瑞症症狀 | 甚麼是妥瑞症？可能因為腎精不足、肝氣鬱滯！針灸可舒緩腎虛肝氣鬱滯型抽搐
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 14:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 14:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 14:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/08/2024 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS30/08/2024
【FOCUS】美GDP上修顯「雙面經濟」，財富效應支撐消費
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲3個月4.38厘優惠下架，大新逆市加息

29/08/2024 19:16

貨幣攻略

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金