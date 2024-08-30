溫鋼城：料恒指9月波幅1500點，最樂觀上望18500點

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股期指結算日高低波幅近300點，午後資金發力，10天（約17630點）及100天線（約17766點）失而復得，最終收報17786點，大市成交過千億元，指數雖暫時未能突破18000關，但下方17000點已有支持，就算指數近日有調整，亦是健康回調？內銀股陸續公布業績，「打頭陣」的交行(03328)及信行(00998)中期營收及淨息差雙雙收窄，上日（29日）收市後放榜的中行(03988)、招行(03968)亦面對同一情況，當中招行仍然維持不派中期息。但即使其他內銀派發中期息後，有機會只是將一年一次末期息攤分兩次派？相關憧憬炒作完後，內銀股早前升勢亦一段落？

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