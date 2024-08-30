  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

溫鋼城：料恒指9月波幅1500點，最樂觀上望18500點

30/08/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股期指結算日高低波幅近300點，午後資金發力，10天（約17630點）及100天線（約17766點）失而復得，最終收報17786點，大市成交過千億元，指數雖暫時未能突破18000關，但下方17000點已有支持，就算指數近日有調整，亦是健康回調？內銀股陸續公布業績，「打頭陣」的交行(03328)及信行(00998)中期營收及淨息差雙雙收窄，上日（29日）收市後放榜的中行(03988)、招行(03968)亦面對同一情況，當中招行仍然維持不派中期息。但即使其他內銀派發中期息後，有機會只是將一年一次末期息攤分兩次派？相關憧憬炒作完後，內銀股早前升勢亦一段落？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫►https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 ►https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分
析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留
言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删
除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他中銀香港相關新聞：
中銀香港中期多賺近兩成增派息，大行叫買股價飆半成可看高一線
大行報告 | 內銀內險點揀好？一表盡掌握
大新銀行中期純利升25.6%至13.96億港元，派息27港仙
《外資精點》花旗:中銀香港半年表現勝預期，惟貸款增長欠佳
《外資精點》高盛:中銀香港次季業績勝預期，降目標至27.7元

 

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

79.700

異動股

03998

波司登

3.830

異動股

02688

新奧能源

51.350

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 79.750
  • 03998 波司登
  • 3.820
  • 02688 新奧能源
  • 51.350
  • 08511 民富國際
  • 0.013
  • 01463 C-LINK SQ
  • 1.390
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.670
  • 目標︰$0.80
  • 00656 復星國際
  • 4.110
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 120.000
  • 目標︰$129.20
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 4.700
  • 目標︰--
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.180
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 81.800
  • 00941 中國移動
  • 76.150
  • 00700 騰訊控股
  • 384.600
  • 00005 滙豐控股
  • 68.800
  • 00388 香港交易所
  • 243.000
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 8.370
  • 目標︰--
  • 09969 諾誠健華
  • 4.970
  • 目標︰$5.40
  • 01426 春泉產業信託
  • 1.920
  • 目標︰$2.14
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.360
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 33.400
即時重點新聞

30/08/2024 12:46  【提振內房】傳中國擬下調存量房貸利率，首次允許轉按揭

30/08/2024 13:23  《異動股》大新銀行(2356)績後飆逾7%，中期息增1.4倍

30/08/2024 13:11  《中資異動》四環醫藥漲近4%，「減肥神藥」內地臨床實驗獲批

30/08/2024 13:04  《異動股》萬科急飆近9%領漲內房，傳內地擬下調存量房貸利率

30/08/2024 12:07  恒指半日升313點報18100返月高，理想開車比亞迪系兩股漲

30/08/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒３８億元，沽盈富基金買理想汽車

30/08/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】摩通降長汽至中性，中金升交行目標近兩成

30/08/2024 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７９４７，兩個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界 | 新世界完成逾160億元還款，目標3年後資產負債率低於四成新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

美國經濟 | 【FOCUS】美GDP上修顯「雙面經濟」，財富效應支撐消費新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指轉勢惟基本面未改善，美團短線升勢或受限新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

古天樂李若彤29年後世紀同框！曾被封最神似楊過、小龍女！姑姑認拍《神鵰》曾愛上對方
人氣文章

玩樂 What’s On

航空公司遺失行李排名出爐！第1名每11件行李有1件遺失或延誤！第3名是港人常搭航空？國泰、英航、JAL排第幾？
人氣文章

娛樂情報

陳欣妍首亮相《我推的野男LIVE》做主持！背住男友沈震軒「攞正牌」望壯男！網民話似睇緊Viu
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀海景香檳早午餐！歎Brunch睇日本舞劇Shibuya Show！IG-able大堆頭壽司刺身拼盤、任吃前菜勁回本！主菜必選石燒和牛西冷、招牌銀鱈魚西京燒
人氣文章

Beauty

SUQQU秋季彩妝系列：帶來全新漸變雙⾊胭脂、限定眼影盤！化妝師公開5大化妝技巧，輕鬆打造柔和日系妝容
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男士一日最多幾次？「一夜七次郎」真有其事？人類最高紀錄36分鐘內射精咁多次！進入聖人模式不反應期難勃起？年輕、老年人做完要幾耐回氣？哪些女性易有多次高潮？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遊日注意！日本食人菌個案創歷史高位達1,333宗、250人死！經傷口、飛沫傳染嚴重令四肢壞死、最快48小時奪命！即睇症狀、高危族、外遊自保4招新文章
人氣文章
2024上半年16款SPF50+防曬大比拼！鬥防UV能力、使用感、美肌效、防水力！2款獲A級評級+Best Buy產品推薦！SHISEIDO呢款僅$88性價比極高
人氣文章
番薯的功效 | 食番薯對健康6大益處！低GI助穩定血糖、幫助減肥！中醫師教這個鐘數吃番薯最有益最吸收 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 14:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 14:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 14:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/08/2024 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/08/2024
新世界 | 新世界完成逾160億元還款，目標3年後資產負債率低於四成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲3個月4.38厘優惠下架，大新逆市加息

29/08/2024 19:16

貨幣攻略

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金