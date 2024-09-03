黃瑋傑：恒指短期回穩，惟轉勢需突破18317點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股8月未能收於萬八關以上，上月最後一個交易日成交急增，主要與MSCI季度調整有關，不代表港股真正轉勢？星期一（2日）回吐返近300點屬正常調整？整固後有望再挑戰18200點前高位嗎？新世界(00017)發盈警，預計2024財年帳面蝕介乎190億至200億銀，股價創上市新低。市場更預料，下半年淨負債比率有機會進一步升至近八成，集團可能要削減派息甚至停派息？早前傳出新世界旗下商場K11 Art Mall獲中資華潤隆地以90億元洽購，成事機會有多大？對改善負債又有多大幫助？澳門8月博彩收入按年增近15％，勝預期，惟賭股普遍受壓，可趁機部署十一黃金周嗎？

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