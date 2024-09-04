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熊麗萍：料恒指回調幅度較美股少，美國減息將利好亞太區股市

04/09/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美國8月ISM製造業及製造業PMI均遜預期，市場重燃滯脹憂慮，拖累美股三大指數向下，有大行指即使聯儲局開始減息，美股亦未必會持續升勢，美股後市如何判斷？七大內銀股上日（3日）集體下跌，主要與內地或下調存量房貸利率的傳聞有關，惟消息仍然未得以證實，內銀股有否跌過龍？首次有中國光伏企業於美國獲得《降低通脹法案》稅務減免，對光伏企業來說屬好消息？加上近日多晶硅價格有喘定跡象，光伏股可重新留意？

 

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