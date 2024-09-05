林家亨：恒指8月反彈浪已完，回調至20天線以下可分段吸納

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股9月開局已連跌三日，累計跌幅逾530點。8月初以來的反彈浪已完結？大市目前缺乏方向，惟有觀望周五（6日）美國非農就業數據再作部署？另外市場亦關注阿里巴巴(09988)周五可唔可以順利納入港股通，成事的話，對帶動港股氣氛有多大幫助？美股英偉達(NVDA)周二（3日）大跌近一成，拖累港股晶片股向下，中芯(00981)上日（4日）更一度跌穿保歷加通道底，但地緣政治等不利因素未完全消化，應該撈底嗎？蔚來(09866)將於周四公布第二季業績，預計收入最多增加九成半至171.4億元人民幣，市場料經調整虧損或收窄至50億元，蔚來次季業績會有驚喜嗎？憧憬虧損收窄，已算得上是好消息？蔚來已先升為敬，昨日收升近6％，績後「見光死」機會又有多大？

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