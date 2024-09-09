溫傑：美國非農數據遠遜預期，本周恒指區間下移至16800－17600點

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

美國8月非農新增職位遜預期，加上7月的數據亦遭到向下修訂，反映勞動市場疲弱，加劇市場對經濟衰退的憂慮？美股三大指數全線下跌，加上內地經濟數據未如理想，有大行下調中國股票評級至中性，港股難逃一跌？本地地產股上周四（5日）逆市上升，有大行唱好樓市，更傳大型銀行開始恢復按揭現金回贈，對本港樓市有幾利好？新地(00016)削減全年派息24％，盈利亦連跌三年，惟大行普遍看好其前景，反映集團最差情況已過？蔚來(09866)第二季虧損收窄，對其收窄幅度收貨嗎？

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