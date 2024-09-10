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黃瑋傑：恒指若未能收復250天線，或考驗萬七關

10/09/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股未止血，9月開局至今五連跌。恒指最多跌逾370點，收市仍然要跌近250點，失守250天牛熊分界線（17256點），走勢或進一步轉差？抑或不妨趁低吸納？內地8月CPI按年升0.6％，創半年新高，但按月及按年升幅均不及預期。至於上游生產成本跌幅再度擴大，8月PPI按年跌1.8％，創4個月以來最大按年跌幅。內地上游通縮憂慮進一步加劇？阿里巴巴(09988)獲納入港股通，將於今日起生效，對推動北水流入幫助有多大？據報美團(03690)旗下KeeTa已於沙特阿拉伯市場沙特上線，可複製香港市場的成功模式嗎？海通證券(06837)與國泰君安(02611)以換股方式吸收合併，市場憧憬有更多券商合併出現，惟A股近年表現疲弱，成交低迷，合併對股價利好作用有限？

 

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