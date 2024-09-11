熊麗萍：不必過度憂慮美國衰退，恒指首級支持16800點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

OPEC＋年內第二次下調全年原油需求預測，布蘭特期油跌至近三年低位，原油需求疲軟對宏觀經濟有何啟示？內地8月出口數據有驚喜，增速創17個月新高，惟進口增幅低過市場預期，反映內需疲弱仍需擔心？金沙(01928)大股東斥資8億元增持股份，帶動全日股價升逾3％，增持反映股東對其前景感到正面？目前估值過低？新能源車股上日（10日）普遍向上，除零售滲透率連續2個月突破50外，數據顯示8月新能源車銷量按年增加三成等利好因素，車股即將開車？政府發行銀色債券，惟「保底息」較去年有所回落，每半年派息一次，隨著美國即將減息，部署銀債屬穩陣之選？

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