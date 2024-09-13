溫鋼城：恒指16500－18000點區間上落，傾向看好後市

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

投資者吸納美國科技股帶動美股向上，而上日港股由阿里巴巴(09988)及美團(03690)等股份帶動，大行唱好科技股，投資者可重新留意？海底撈(06862)擬進軍海外市場，集團稱用以抵消內地食客減少消費的負面影響，過往其北美餐廳一共貢獻集團逾16％的收入，集團業務前景有多樂觀？周大福(01929)料今年關閉率可能爲5－7％，拖累昨日（12日）股價跌逾4％，為跌幅最大藍籌，相反老鋪黃金(06181)上日股價則創新高，高見114元，兩者走勢分歧有何原因？美的(00300)國際配售反應好，傳公司或以招股價上限54.8元定價，集資額亦升至逾300億元，如何判斷美的前景？

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