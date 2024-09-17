  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

黃瑋傑：好淡因素互為抵銷，恒指上望100天線（約17864點）

17/09/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地8月三頭馬車數據遜預期，多間大行下調內地經濟增長預測，雖然A股假期休市，但始終壞消息未反映，有機會令A股追跌從而拖累港股？港股進一步下試低位機會有多大？市場對美國減息50個基點預期升溫，令市場憧憬本港拆息回落，刺激一眾本地地產股齊齊向上，惟港美息差仍大，加上聯儲局官員並沒有表示會減息0.5厘，昨日（16日）升幅屬空歡喜一場？因新藥「依沃西」測試結果正面，康方生物(09926)獲大摩調升目標價，股價昨日曾創上市新高，惟中期業績轉虧或成公司隱憂？如何判斷業務前景？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他蘋果概念股相關新聞：
蘋果槪念股 | iPhone 16預訂遜色，概念股受壓可趁機吸？
蘋果正式推出ｉＯＳ　１８，預計下月引入ＡＩ功能，中文版等明年
【外圍經濟】iPhone16系列手機需求遜預期，蘋果股價跌
《異動股》分析指蘋果新機銷量遜預期，舜宇、瑞聲齊跌２％

 

其他地產股相關新聞：
美大幅減息預期升溫，地產股連日造好惟未宜高追
Ｔｈｅ　Ｙｏｈｏ　Ｈｕｂ　ＩＩ加推９４伙，折實入場６８３萬起
地建會會員旗下近百商場推出活動及優惠，涉送現金券、機票等

【你點睇】美眾院通過法案，香港駐美經貿辦恐遭關閉，你是否支持中方對此作出強烈反制？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

06663

國際永勝集團

0.450

異動股

00986

中國環保能源

0.083

異動股

08189

泰達生物

0.115

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,541.58
    -80.50 (-0.193%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,623.61
    -9.48 (-0.168%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,595.12
    +2.99 (+0.017%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.008
變動率︰+3.879%
較港股︰-7.14%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升42.315
變動率︰+2.453%
較港股︰-1.25%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.326
變動率︰+2.134%
較港股︰-0.32%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.529
變動率︰+2.013%
較港股︰-0.74%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升17.680
變動率︰+9.677%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.080
變動率︰+5.584%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升15.210
變動率︰+3.681%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升7.690
變動率︰+3.639%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升72.760
變動率︰+5.190%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升122.205
變動率︰+3.960%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升21.728
變動率︰+3.911%
COP
康菲石油
按盤價(USD)︰升108.250
變動率︰+2.558%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2024 13:18 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/09/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2024 13:18 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06663 國際永勝集團
  • 0.450
  • 00986 中國環保能源
  • 0.083
  • 08189 泰達生物
  • 0.115
  • 02828 恒生中國企業
  • 63.920
  • 09999 網易－Ｓ
  • 120.200
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.780
  • 目標︰$21.30
  • 01093 石藥集團
  • 4.650
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 3.420
  • 目標︰$3.60
  • 03606 福耀玻璃
  • 49.000
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 54.900
  • 目標︰$58.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.000
  • 00001 長和
  • 42.850
  • 00941 中國移動
  • 71.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.850
  • 00005 滙豐控股
  • 68.150
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 38.800
  • 目標︰$43.00
  • 01038 長江基建集團
  • 57.900
  • 目標︰$60.00
  • 00371 北控水務集團
  • 2.140
  • 目標︰$2.30
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 00017 新世界發展
  • 7.120
即時重點新聞

17/09/2024 16:08  《新股掛牌》美的集團(00300)收高近8%，每手賺430元

17/09/2024 17:23  國泰(293)8月載客量按年升15.9%，貨運量升6.3%

17/09/2024 16:45  《盤後部署》市場大膽預測美減息半厘振港股，煤氣派息穩定可吸客

17/09/2024 14:18  【ＰｗＣ】普華永道海南培訓園區建設據報停工，涉資10億人幣

17/09/2024 14:20  《新股上市》太美醫療傳啟動IPO預路演，集資或低於7.8億元

16/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒３９億元，買阿里沽盈富基金

17/09/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】中信里昂唱好ＣＸＯ板塊，麥格理維持京東跑贏大市

17/09/2024 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７９０４，隔夜拆息較上日升６０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

地產股 | 美減息半厘機會增，地產股連日造好惟未宜高追新文章
人氣文章

新聞>中國故事

美城月餅 | 三隻羊被立案調查：直播帶貨「香港美誠月餅」涉誤導新文章
品味生活
生活
人氣文章

有種生活

80後遊樂場控紀錄公園變遷！石籬夢樂園滿足童心、京士柏猶如太空基地！歷史研究者Helen：遊樂場設計反映地區特色
人氣文章

陶冬天下．陶冬

鮑威爾最躊躇的利率決定
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

數碼時代下宗教社群互動方式重新定義？在線靈修、虛擬宗教社群、AI輔助靈性指導，可吸引更多年輕人參與
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

最新高鈣食物清單！美國USDA公布4類高鈣食物，除了乳製品，還有哪些選擇？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《我談的那場戀愛》：兩個人隔住個電話Mon互相救贖
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

夏日大大步踏出飄逸感！Flared西褲美學回歸席捲洋服界，更是Harry Styles的衣櫥必備Item！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
情緒低落VS抑鬱症點分？一返工返學就想喊？點解家庭好、生活好、讀書好都抑鬱？抑鬱症無樣睇！過來人分享如何扭轉心態可改善：Good Enough就好！家人朋友要做好2件事新文章
人氣文章
預防骨質疏鬆要補鈣！營養師推介1款甜品含鈣量是牛奶3倍、豆漿25倍！即睇19種高鈣食物清單
人氣文章
凍齡術 | 60歲童顏醫生公開凍齡秘密！全靠3大秘訣：每日這個時間進行斷食有助抗衰老！警告：勿踩4大催老地雷
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2024 01:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章生財有道17/09/2024
高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金