黃瑋傑：好淡因素互為抵銷，恒指上望100天線（約17864點）

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

內地8月三頭馬車數據遜預期，多間大行下調內地經濟增長預測，雖然A股假期休市，但始終壞消息未反映，有機會令A股追跌從而拖累港股？港股進一步下試低位機會有多大？市場對美國減息50個基點預期升溫，令市場憧憬本港拆息回落，刺激一眾本地地產股齊齊向上，惟港美息差仍大，加上聯儲局官員並沒有表示會減息0.5厘，昨日（16日）升幅屬空歡喜一場？因新藥「依沃西」測試結果正面，康方生物(09926)獲大摩調升目標價，股價昨日曾創上市新高，惟中期業績轉虧或成公司隱憂？如何判斷業務前景？

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