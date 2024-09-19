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林家亨：聯儲局陷被動局面，大手減息0.5厘料加劇美股波動性

19/09/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　聯儲局聯邦公開市場委員會結束一連兩日政策會議，宣布大手減息0.5厘，聯邦基金指標利率區間降低為4.75厘至5厘，為2020年3月以來首次減息。主席鮑威爾會後表示，聯儲局不會重返此前的低水平中性利率，考慮減息時仍會保持耐性。惟當局大手減息，惹市場對美國經濟疲弱的憂慮？美國國議息結束後，又會如何左右港股後市走向？中秋假期前夕，恒指在北水缺席下一度重上17700點，惟早前「三頭馬車」數據疲弱的不利消息仍有待反映？昨日（18日）上證2700關口失而復得，恒指向下跌幅有限？

 

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