溫鋼城：恒指上望18500點，投資者勿沽空

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

美國聯儲局展開減息周期，刺激美股三大指數全線向上，當中科技七雄造好，反映資金重返科技板塊，市場風險胃納增？上日（19日）亞太區股市向好，有分析預計美國減息最少有4000至5000億美元回流中國市場，對港股利好作用有多大？上日科技指數升逾3％，對比外圍的科技股，港股科技股的估值相對落後，有助科技股再度衝高？多間銀行上日分別宣布調低最優惠利率四分之一厘，惟目前利率仍然處於相對高既水平，正面影響傳導至實體經濟或仍然需時？對本地銀行股及地產股有何影響？

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