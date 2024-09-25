熊麗萍：恒指今年高位未見，做淡值博率不高

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

人行推出組合拳，包括下調存款準備金率、存量房貸利率、創設新的貨幣政策工具等，刺激上證指數全日升逾4％，升破2800點關口，創逾4年以來最大升幅，兩市成交近萬億，今年內地有望實現經濟增長目標5％？港股上日（24日）升753點至19000點，成交大增至2423億，資金狂流入，恒指以兩萬賀國慶可期？內銀內險股造好，招行(03968)急升11％，平保(02318)升7％，高見40.75元，曾創逾3個月新高，兩個板塊同為減息降準受惠股，那一個板塊較值博？

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