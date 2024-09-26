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林家亨：恒指近日升勢為平淡倉所致，待回至萬九再考慮入手

26/09/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　恒指上日（25日）高位逼近19600點，臨近尾市升幅收窄，不過成交再次衝上2500多億。以8月低位16441點計，升至今日高位19592點，累計已升逾3100點，加上熊證街貨已經殺得七七八八，均顯示恒指回調在即？如以黃金比率計算，回調升幅0.382倍為18388點，回調0.5倍大概為萬八點左右，料今輪調整幅度有多大？人行宣布創立證券、基金及保險公司互換便利，首期規模5000億元人民幣，又設立股票回購增持再貸款，初步涉及3000億元人民幣，消息令內地券商股炒上，早前相關股份受A股疲弱拖累，現價又適合追落後嗎？據內媒報道，美國《生物安全法案》最新的修正案中將藥明生物除名，藥明生物可逐步擺脫相關政治風險？

 

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