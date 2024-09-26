林家亨：恒指近日升勢為平淡倉所致，待回至萬九再考慮入手

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

恒指上日（25日）高位逼近19600點，臨近尾市升幅收窄，不過成交再次衝上2500多億。以8月低位16441點計，升至今日高位19592點，累計已升逾3100點，加上熊證街貨已經殺得七七八八，均顯示恒指回調在即？如以黃金比率計算，回調升幅0.382倍為18388點，回調0.5倍大概為萬八點左右，料今輪調整幅度有多大？人行宣布創立證券、基金及保險公司互換便利，首期規模5000億元人民幣，又設立股票回購增持再貸款，初步涉及3000億元人民幣，消息令內地券商股炒上，早前相關股份受A股疲弱拖累，現價又適合追落後嗎？據內媒報道，美國《生物安全法案》最新的修正案中將藥明生物除名，藥明生物可逐步擺脫相關政治風險？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他百度相關新聞：

科技股 | 美光季績佳反映AI需求強，百度股價飆逾半成，仲有邊隻科技股可追落後？

大行報告 | 騰訊、京東、美團、網易、B站及快手最新評級/目標價

阿里巴巴入選《財富》「改變世界」排行榜全球第八位

《外資精點》高盛:嗶哩嗶哩進入利潤增長周期，上調評級至買入

《外資精點》大摩升騰訊目標價7%行業首選，股價反彈估值仍不高

《外資精點》里昂指阿里健康策略轉移有助盈利，重申優於大市評級

其他黃金周板塊相關新聞：

黃金周 | 十一長假臨近滬派消費券，相關股全線炒上可以點部署？

港股 | 午市前瞻 | 上海豪派消費券觸發内需股行情 秋風起可下注超殘餐飲股

《中資異動》消費券刺激餐飲股暴升，海倫司飆３３％呷哺漲２５％

《異動股》茶百道連升九日累升９３％，上海派３﹒６億餐飲消費券





【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票