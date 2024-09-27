溫鋼城：恒指上望24000點，守穩19700點可續持有

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

繼內地降準減息組合拳後，中央政治局會議強調，要加大力度推出增量政策，促進房地產止跌回穩，刺激上證指數衝上3000點收市，港股亦見年內高位，政策出台陸續有來？但國慶假期北水放假，投資者或先沽貨獲利，短期上方阻力較大？新世界(00017)全年蝕近200億，集團有信心於2027年淨負債減至30％，算是向投資者派發定心丸？另外，集團的人事變動對股價的提振作用有多大？上海宣布發放逾5億元消費券，國慶前夕會否有更多城市跟隨，利好作用對相關股份反映了多少？

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