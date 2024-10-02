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熊麗萍：中東局勢對港股影響較小，北水暫停料短線波動大

02/10/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股放假前成交再破歷史新高，突破5千億元。臨近尾市升幅雖收窄，但仍然有逾500點升幅，反映部分資金先獲利減持？內地長假期開始，北水今日（2日）起將會暫停，恒指短線回調機會大？A股周一（30日）愈升愈有，兩市成交額合計近2.6萬億銀，兼創歷史新高，據內媒指，散戶開戶數量明顯增加，多數機構投資者亦有加倉意願。中資券商股普遍升介乎一成至兩成，大型券商股中金(03908)、中信証券(06030)，RSI短線已超買，中信証券市帳率亦已升穿1倍，現價仍可追入嗎？上海及深圳下調二套房首付比例，其中深圳降至20％，上海則降至25％，同時廣州宣布周一起全面取消限購，而上海及深圳就放寬部分限購措施，惟並未如早前所傳的全面取消限購，力度不如市場預期？內房股價方面，二、三線內房股升幅較一線內房更大，那隻內房股值博率較大？

 

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