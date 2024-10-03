林家亨：料恒指兩萬點支持力度大，升浪至少維持三個月

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

北水休市無阻港股升勢，上日（3日）最多升逾1500點，高見22667點，創逾年半新高，收市升1310點，報22443點，成交逾4300億元，外資積極買貨，恒指繼續有得升？新能源車企公布9月交付量數據，小鵬(09868)及理想(02015)創月度新高，金九銀十有憧憬？理想收升一成二，重拾上升動力可留意？特斯拉第三季交付量創今年最好單季成績，按年增加6.4％至46.3萬輛，惟仍遜預期，會如何影響一眾車股股價表現？美東碼頭罷工近五十年最大罷工，料每日造成經濟損失50億美元，有36個港口停運，航運股股價早已反映？向上仍有水位？

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