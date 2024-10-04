溫鋼城：恒指若企穩9月底裂口19954至20268點，後市有力再上

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

港股終止6連升，最多急瀉約1000點，其後低位有承接，大市跌幅一度收窄至不足50點，收市回吐330點，收市仍可企穩22000大關，交投繼續暢旺，有3100億元，惟大市調整可能仍未結束？伊朗向以色列發動大規模導彈襲擊，以色列威脅將會報復，中東局勢將進一步惡化，伊朗的石油設施會否成為以色列的攻擊目標？一旦主要產油國伊朗石油供應受影響，會否令油價重拾升勢？對油價敏感度高的中海油(00883)可吼？

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