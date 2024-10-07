溫傑：恒指本周能見度較低，上望23300－23500點

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

港股上周五（4日）一度升至22742點，創兩年半高，收市升623點，報22736點，成交縮減至2615億元，升勢持續反映資金仍偏好趁低吸納，加上發改委將於明日（8日）召開記者會，介紹落實一攬子增量政策，後市勢必向上突破？據報外資機構調研內地晶片股，加上市場近日來流傳內地晶片技術出現突破，或可生產8納米以下晶片，板塊上周五大漲和資金追落後有沒有關係？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】





─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他濠賭股相關新聞：

濠賭股 | 澳門十一黃金周旅客量創新高濠賭股急升，獲大行唱好可繼續追落後？

大行報告 | 一表掌握ATMJ最新評級／目標價，美團最牛看$270

永利度假村獲阿聯酋首張賭牌

《異動股》銀娛飆一成，澳門黃金周首5日出入境旅客按年升近兩成

其他券商股相關新聞：

大行唱好A股港股，券商股炒作開戶潮再爆升，港交所更值博

【傾力救市】有券商通知：明日起，銀證轉帳時間提前至8:05

【傾力救市】中信建投：Ａ股已到新階段，應以牛市思維做投資決策

【傾力救市】應對Ａ股開戶交易潮，券商、中國結算提前開工





【買1送1】維柏健9合1關節王牌► 了解詳情