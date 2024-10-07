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溫傑：恒指本周能見度較低，上望23300－23500點

07/10/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　港股上周五（4日）一度升至22742點，創兩年半高，收市升623點，報22736點，成交縮減至2615億元，升勢持續反映資金仍偏好趁低吸納，加上發改委將於明日（8日）召開記者會，介紹落實一攬子增量政策，後市勢必向上突破？據報外資機構調研內地晶片股，加上市場近日來流傳內地晶片技術出現突破，或可生產8納米以下晶片，板塊上周五大漲和資金追落後有沒有關係？

 

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