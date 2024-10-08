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黃瑋傑：港股現反高潮有兩大原因，惟收市跌幅或收窄

08/10/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　中國國新辦將舉行發布會，會上發改委官員將介紹一攬子增量政策的落實情況，有大行預料，當局短期內將推出1.5萬億至2萬億規模人民幣財政刺激措施，基建及工程機械股有空間追落後嗎？內地股市今日（8日）復市，北水回歸港股，會否進一步為港股加添動力？澳門十一黃金周首五天假期累計出入境人次升至超過350萬，比去年及疫情前同期增加近19％，惟賭股經過一連串改革後，基本面已大不如前？有貨投資者可趁好消息出貨？

 

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