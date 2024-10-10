林家亨：恒指回至兩萬附近撈底值博，調整後有望重拾升軌

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股繼續大上大落，全日高低波幅逾1200點。早段最多跌超過730點，跌至2萬關邊，其後一度止跌回升，但收市再度轉燈，最終收跌289點。恒指仍屬健康調整？要調整至何水平吸納會較安全？國新辦將於周六（12日）上午10時舉行新聞發布會，將有財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」情況，早前發改委會議無驚喜令市場失望，今次財政部召開發布會難過分憧憬？據報多間新勢力車企十一國慶期間，大定均突破1萬輛，不過實際數字來看，上周普遍車企包括比亞迪(01211)、理想(02015)、問界銷量按周均下跌，是否與9月已提前透支需求有關？新能源車股普遍向下，惟小鵬(09868)不跌反升近4％，旗下新車P7＋於周四（10日）正式發布，可憧憬帶動第四季銷量？

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