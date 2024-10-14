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溫傑：恒指本周區間20000－22500點，本月留意兩大會議

14/10/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　上周六（12日）國家財政部記者會公布一攬子有針對性的增量政策舉措施，包括支持化解地方隱性債務，支持國有大型銀行補充核心一級資本等，亦提到中央財政仍有較大舉債空間及赤字提升空間，惟今次公布的財政刺激計劃未有具體時間表及金額細節，力度比市場預期弱？中字頭股份落後大市，宜家追入值博嗎？招金(01818)首三季多賺超過一倍，收入按年升26％，但上周四（10日）股價績後一度倒跌2％，反映市場對業績不收貨？抑或升市下風險胃納增加，金礦股並非市場杯茶？

 

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