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黃瑋傑料恒指於20500點至22000點之間橫向盤整固

15/10/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　上周六（12日）國家財政部記者會未有公布具體救市具體規模，港股上日（14日）最多跌逾500點，收市跌幅收窄，重上21000樓上，成交縮減至2770億，反映市場已基本消化政策憧憬？走勢上，本周繼續於20200點至22000點間整固？內銀股普遍逆市向上，財政部記者會公布一攬子針對性增量政策舉措施，包括支持國有大型銀行補充核心一級資本等，相關利好消息已基本反映於股價上？部署內銀股有何條件要考慮？安踏(02020)第三季主品牌產品零售金額，按年錄得中單位數正增長，其他品牌產品按年錄得四成半至五成正增長，FILA品牌產品只有低單位數負增長，主要與FILA自身品牌結構有關，或被宏觀消費降級拖累？安踏跌逾8%，可趁回調低撈？

 

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