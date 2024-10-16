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熊麗萍：恒指兩萬點以下可吸納，吼實政策及減息受惠股

16/10/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　人行、財政部及住建部本周四（17日）舉辦記者會，介紹促進房地產市場平穩健康發展情況，港股有望向上突破？惟美元強勢，人民幣兌美元曾見月一個月低，成為股市受壓因素？雙11已經開幕，阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)首日報捷，但股價未見有起色，與補貼促銷關係較大？內地希望激活資本市場，刺激內需成為不可缺少的一環，哪一類股份會率先受惠？唯獨啤酒股不宜低吸？

 

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