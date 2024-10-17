林家亨：料資金於恒指保歷加通道中軸線（約20357點）或以下入市

嘉賓：

國農證券董事總經理 林家亨

華夏基金(香港)高級經理 李星宇

政府公布新一份《施政報告》，港股上日好淡爭持，日內升幅曾擴大至230點，惟尾市蒸發所有升幅，收市倒跌31點，最終20天線(20216點)失而復得，報20286點。目前恒指回至保歷加通道中軸線(約20200點)附近，可以入市撈底未？《施政報告》中提到要優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬銀或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬銀，對高端住宅需求有幾大刺激作用？另外亦宣布，金管局將放寬住宅按揭成數上限一律至七成，一眾地產股逆市靠穩，相關利好消息消化曬未？憧憬今年樓價止跌回升仍屬太樂觀？

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