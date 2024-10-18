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溫鋼城：恒指確認向好需重上20天線，若失守19000點政策前功盡廢

18/10/2024

嘉賓： iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　台積電(TSM)隔晚（17日）升逾9％，上季純利按年增長54％，收入創季度新高，惟早前ASML業績出台之後，拖累一眾芯片股下跌，芯片前景如何判斷？至於港股方面，上日住建部記者會未有太大驚喜，恒指連跌四日，兩萬關失而復得，北水則趁低吸納，淨買入規模逾80億，大市短期仍波動為主？金價創歷史新高，逼近2700美元，美國減息步伐以及總統大選存在不確定性，金價有望繼續向上突破？六福(00590)第二財季零售收入按年跌25％，受金價屢創新高拖累下，短期業績難有憧憬？

 

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