溫傑：料恒指本周於20300至21800點橫行

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

內地三頭馬車數據有驚喜，9月社會消費品零售按年增長加快至3.2％，全國規模以上工業增加值按年增5.4％，前三季全國固定資產投資則增3.4％，數據全部好過預期，主要受季節性因素影響，抑或內地一系列措施開始見效？首三季經濟增長只有4.8％，要達到全年目標增長5％，「央媽政爸」還須加把力？人行啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作，首批申請額度逾2000億元人民幣，又設立股票回購增持再貸款，首期額度3000億元人民幣，支持回購和增持上市公司股票，多家央企獲再貸款支持回購增持A股，包括中石化、招商局系、中遠系等，對A股提振作用可持續？恒指終止四連跌，上周五（18日）升幅更一度擴大至逾800點，有望藉相關政策利好消息進一步反彈嗎？

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