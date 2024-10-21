  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

溫傑：料恒指本周於20300至21800點橫行

21/10/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　內地三頭馬車數據有驚喜，9月社會消費品零售按年增長加快至3.2％，全國規模以上工業增加值按年增5.4％，前三季全國固定資產投資則增3.4％，數據全部好過預期，主要受季節性因素影響，抑或內地一系列措施開始見效？首三季經濟增長只有4.8％，要達到全年目標增長5％，「央媽政爸」還須加把力？人行啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作，首批申請額度逾2000億元人民幣，又設立股票回購增持再貸款，首期額度3000億元人民幣，支持回購和增持上市公司股票，多家央企獲再貸款支持回購增持A股，包括中石化、招商局系、中遠系等，對A股提振作用可持續？恒指終止四連跌，上周五（18日）升幅更一度擴大至逾800點，有望藉相關政策利好消息進一步反彈嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾?／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即?除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,935.76

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

22.440

最大成交額股票

滬688981

中芯國際

99.110

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08420 NEXION TECH
  • 0.035
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 95.650
  • 83690 美團－ＷＲ
  • 165.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.050
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.500
股份推介
  • 00981 中芯國際
  • 30.800
  • 目標︰$32.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 235.000
  • 目標︰$250.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 30.400
  • 目標︰$36.00
  • 02588 中銀航空租賃
  • 62.650
  • 目標︰$68.70
  • 00728 中國電信
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.050
  • 00981 中芯國際
  • 30.800
  • 00388 香港交易所
  • 312.200
  • 00700 騰訊控股
  • 421.600
  • 00941 中國移動
  • 73.100
報章貼士
  • 01038 長江基建集團
  • 55.400
  • 目標︰$64.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 55.500
  • 目標︰$60.00
  • 01082 源宇宙教育
  • 1.770
  • 目標︰$2.20
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.345
  • 內房 More
  • 00688 中國海外發展
  • 15.260
即時重點新聞

21/10/2024 12:45  《午市前瞻》港股將現死亡交叉目標守兩萬，美大選前金股仍有得炒

21/10/2024 12:07  恒指半日跌114點報20689，濠賭、中概領跌，中芯續落鑊

21/10/2024 09:58  【人行操作】人行首期互換便利央票上市，利率1.8%期限五年

21/10/2024 09:20  【聚焦人幣】人幣中間價升292點子止四連跌，報7.0982

21/10/2024 10:30  【外圍經濟】美國2024財年預算赤字破1.8萬億，史上第三高

21/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３１﹒０２億元，買阿里沽盈富基金

21/10/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】中銀削網易目標逾一成，大和升太航至「跑贏大市」

21/10/2024 11:44  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，一至三個月拆息均升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中國中藥私有化計劃告吹，股價曾瀉逾四成可撈底？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股將現死亡交叉目標守兩萬 基本面難再期待重磅提振新文章
人氣文章

新聞>國際動態

美國2024財年預算赤字破1.8萬億，史上第三高新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI Agent是下一波AI浪潮？Google、Salesforce爭相搶灘布局，為何軟件巨頭押注AI代理？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

跟進任九條
人氣文章

財識兼收．止凡

替港股大時代作結案陳詞？
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Tiffany 2024 Blue Book Céleste系列「美」章！重新演繹Bird on a Rock胸針，在經典中注入現代氣息
人氣文章

Art & Living

未知死，焉知生？走進曼谷死亡博物館，剖白死亡、赤裸地直面生命
人氣文章

Watch & Jewelry

《寶璣博物館珍藏巡迴展》：從法國政治家收藏到經典Tradition系列，飽覽承傳200年的製錶工藝！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腦出血 ｜ 32歲百萬粉絲網紅直播突頭痛昏迷，送院揭腦出血搶救8日不治！疑患高血壓常捱夜壓力大誘發！
人氣文章
過勞爆肝 ︱ 30歲設計師常加班捱夜突胃痛入院，原來患急性肝衰竭，即睇10大易爆肝職業！
人氣文章
十月南瓜季節來了！萬聖節素食譜：椰絲南瓜蛋糕，大人細路都鍾意！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 14:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 14:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 14:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2024 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/10/2024
中國中藥私有化計劃告吹，股價曾瀉逾四成可撈底？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處