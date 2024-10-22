黃瑋傑：恒指21000點阻力較大，若向下調整或跌至19300點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

內地下調1年期及5年期LPR分別0.25厘，加上個別央企回購增持再貸款，刺激A股向上，上證指數日中一度突破3300點，但港股則跌325點，報20478點，成交縮減至1955億元，港股踏入業績期，本周要留意的焦點有那些？另外，平保(02318)首3季盈利1191.8億元人民幣，按年增長36％，新業務價值達352億元，增長34％，業績符合市場預期嗎？理想(02015)據報將會延遲出海計劃，管理層認為出海需要做更充分既準備，現在時機仍未成熟，對公司發展有多大影響？

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