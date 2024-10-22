  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

黃瑋傑：恒指21000點阻力較大，若向下調整或跌至19300點

22/10/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地下調1年期及5年期LPR分別0.25厘，加上個別央企回購增持再貸款，刺激A股向上，上證指數日中一度突破3300點，但港股則跌325點，報20478點，成交縮減至1955億元，港股踏入業績期，本周要留意的焦點有那些？另外，平保(02318)首3季盈利1191.8億元人民幣，按年增長36％，新業務價值達352億元，增長34％，業績符合市場預期嗎？理想(02015)據報將會延遲出海計劃，管理層認為出海需要做更充分既準備，現在時機仍未成熟，對公司發展有多大影響？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

《說說心理話》關於「沉迷成癮」：點預防同戒甩鋪癮？最重要改變一樣嘢！追星都算成癮？► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01725

洲際航天科技

1.510

異動股

08030

豐銀禾控股

0.720

異動股

00968

信義光能

3.410

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01725 洲際航天科技
  • 1.510
  • 08030 豐銀禾控股
  • 0.710
  • 00968 信義光能
  • 3.380
  • 06660 艾美疫苗
  • 7.250
  • 01164 中廣核礦業
  • 2.290
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 76.900
  • 目標︰$101.00
  • 01818 招金礦業
  • 13.980
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 29.850
  • 目標︰$32.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 232.200
  • 目標︰$250.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 30.250
  • 目標︰$36.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 96.500
  • 00941 中國移動
  • 72.700
  • 00700 騰訊控股
  • 420.600
  • 00388 香港交易所
  • 309.600
  • 00981 中芯國際
  • 29.850
報章貼士
  • 02298 都市麗人
  • 0.265
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 15.280
  • 目標︰$16.80
  • 01157 中聯重科
  • 5.040
  • 目標︰$6.60
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 38.750
即時重點新聞

22/10/2024 12:14  滙控(5)：明年起簡化組織架構分四大業務，新設集團營運委員會

22/10/2024 12:45  《午市前瞻》恒指欠動能兩萬點未築底，特斯拉績佳未必利中資車股

22/10/2024 12:07  恒指半日升107點，市況未明朗車股先跑出，美團彈近4%

22/10/2024 09:16  【聚焦數據】內地9月青年失業率降至17.6%，仍為次高水平

22/10/2024 09:42  【外圍經濟】日經225指數大跌逾700點，周日選舉影響市場

22/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２４億元，買盈富基金沽中移動

22/10/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】野村升比亞迪目標逾兩成，滙證唱好內險升平保目標

22/10/2024 11:44  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３１，一周及兩周均稍軟至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

育兒假 | 公務員享3天育兒假，楊何蓓茵：實施一段時間後檢視新文章
人氣文章

新聞>中國故事

上海特寫｜探訪廣東路股市沙龍，股民的「金融中心」新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】中央谷產業工人收入，青年就業出路在「新領」？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)
人氣文章

玩樂 What’s On

日本初雪｜藏王山昨日初冠雪！網民：「本來嚟睇紅葉，點知變咗睇樹冰！」
人氣文章

Foodie What’s On

東京米芝蓮2025｜新增1間三星米芝蓮餐廳 《摘星廚神》木村拓哉親身頒獎！東京贏巴黎 成全球最多星星餐廳城市 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性冷感是對關係的抗議？抑壓自己性慾，能讓對方正視婚姻問題嗎？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性慾=食慾！怎樣才是性上癮？打羽毛球、沖凍水涼可減低性衝動？從飲食著手禁慾，先要戒五辛！恆常運動提升性慾兼改善性功能障礙！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

十字花科蔬菜 VS 根莖類蔬菜！邊樣對心血管健康最有益？最新研究發現一種超級蔬菜降血壓最有效！要食幾多先有用？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
過勞爆肝 ︱ 30歲設計師常加班捱夜突胃痛入院，原來患急性肝衰竭，即睇10大易爆肝職業！
人氣文章
從面相可看健康狀況？印堂多皺紋心肺有事？中醫解構3種特徵可能是患癌警號！
人氣文章
生雞眼｜腳底生繭位置反映身體毛病新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2024 14:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2024 14:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2024 14:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/10/2024 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞22/10/2024
育兒假 | 公務員享3天育兒假，楊何蓓茵：實施一段時間後檢視
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處