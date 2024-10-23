  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

熊麗萍：恒指現水平做淡值博率不高，惟上方21000點阻力大

23/10/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　港股窄幅上落，上日（22日）高低波幅只有約250點。日內曾上試10天線（約20637點）但無功而還，收市微升20點，報20498點。內地推出組合拳救市後，暫時未見再有具體細節公布，市場亦觀望政策成效何時反映於數據上，料恒指繼續於區間徘徊？三大中資電訊商相繼放榜，中移動(00941)首三季增長逾半成，但平均每月每戶收入（ARPU）跌3％，受內地宏觀經濟疲弱影響下，預料ARPU會持續向下？核電股近期有炒作，美國大型科企相繼投資核電，核電發展仍有增長空間？行業龍頭中廣核礦業(01164)收升近2成，兼有大成交配合，短期走勢可維持強勢？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他華潤電力相關新聞：
潤電配股抽水曾插逾一成，股息率吸引可趁機吸
大行報告 | 平保、中興績後點部署？內房點選擇？一click就知道
《Ａ股焦點》龍源電力A漲停，近17億購大股東8公司減同業競爭
《異動股》潤電曾跌超一成，折讓半成配股予第三方及母企
華潤電力折讓半成向母企配股籌33億，涉及1.68億新股
華潤電力折讓半成配股募39億元，用途包括還債，股本擴3%
《國企紅籌》大唐新能源(01798) 發公司債券，籌10億人幣
《國企紅籌》龍源電力(00916) 17億人幣注入母企新能源業務

 

其他港交所相關新聞：
港交所上季盈利升7%收入創新高，股價先升後回應如何部署？
港交所陳翊庭：續致力進一步提升香港市場活力、韌性和競爭力
港交所（００３８８）首三季滬深港通收入及其他收益升４﹒３％
港交所第三季純利升７％至３１﹒４５億元，收入創歷年同季新高

【你點睇】特首發表最新一份施政報告，你是否滿意？你最滿意邊項措施？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

06128

烯石電車新材料

0.088

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

157.100

異動股

00980

聯華超市

0.365

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 157.200
  • 00980 聯華超市
  • 0.395
  • 00669 創科實業
  • 112.900
  • 08507 愛世紀集團
  • 0.088
  • 01164 中廣核礦業
  • 1.990
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 481.200
  • 目標︰$548.50
  • 00300 美的集團
  • 77.650
  • 目標︰$101.00
  • 01818 招金礦業
  • 14.180
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 28.750
  • 目標︰$32.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 232.200
  • 目標︰$250.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 93.900
  • 00388 香港交易所
  • 311.200
  • 00941 中國移動
  • 72.650
  • 00700 騰訊控股
  • 421.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 188.100
報章貼士
  • 00881 中升控股
  • 11.600
  • 目標︰$14.50
  • 01585 雅迪控股
  • 12.760
  • 目標︰$18.00
  • 00659 新創建集團
  • 7.860
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 光伏 More
  • 06865 福萊特玻璃
  • 12.880
即時重點新聞

24/10/2024 12:45  《午市前瞻》恒指兩萬三料年內頂位，蘋概股受制AI在華難落地

24/10/2024 11:50  《中概異動》阿里快手挫3%，據報抖音母公司首三季收入增速大降

24/10/2024 12:06  恒指半日跌205點報20555，內需內房挫，中概平台股集體跌

24/10/2024 10:37  《新股掛牌》地平線(9660)首掛曾炒高38%每手賺906元

24/10/2024 09:44  《異動股》舜宇挫3%領跌蘋概股，分析指蘋果新機今季起砍單

24/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９３﹒９９億元，買潤電沽中海油

24/10/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】績後滙證升港交所至買入，眾大行大升泡泡瑪特目標

24/10/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８１，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

潭美 | 天文台在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號新文章
人氣文章

新聞>中國故事

台積電 | 供應特定客戶的晶片被揭華為用，台積電月中停發貨並通報台灣政府新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「塑膠茅台」泡泡瑪特，IP生「金」啟示香港新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

日本過江龍｜超人氣燒鳥居酒屋「鳥貴族」12月正式登陸香港！親民價食秘製醬汁燒雞肉串
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美債大跌是發出甚麼訊號？
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︳滙豐新CEO新上任重組公司架構 取消強積金對沖成催命符？減省人手、精簡架構唯一出路？中高層飯碗難保？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

被出軌卻先開口道歉？重建婚姻，雙方都要認領自己的責任
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Threads用家大推！LUSH鎂鹽按摩芭：紓緩肌肉疲勞+放鬆身心靈，是一件難求的助眠好物？
人氣文章

Beauty

為妝容添上秋日色彩！Hermès幻彩美妝筆、Hourglass人氣調色盤回歸、Tom Ford Runway Lip Color唇膏
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
過勞死｜32歲外賣員猝死 日打3份工養一家5口 75%心臟血管阻塞
人氣文章
子宮肌瘤 ｜ 月經異常嚴重經痛可能患子宮肌瘤！醫生警告：常食4類食物恐刺激肌瘤增生！出現3大症狀要盡快求診新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2024 15:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2024 15:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2024 15:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/10/2024 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞24/10/2024
潭美 | 天文台在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

金磚峰會主辦地喀山給世人的啟示

23/10/2024 18:49

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處