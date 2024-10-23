熊麗萍：恒指現水平做淡值博率不高，惟上方21000點阻力大

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股窄幅上落，上日（22日）高低波幅只有約250點。日內曾上試10天線（約20637點）但無功而還，收市微升20點，報20498點。內地推出組合拳救市後，暫時未見再有具體細節公布，市場亦觀望政策成效何時反映於數據上，料恒指繼續於區間徘徊？三大中資電訊商相繼放榜，中移動(00941)首三季增長逾半成，但平均每月每戶收入（ARPU）跌3％，受內地宏觀經濟疲弱影響下，預料ARPU會持續向下？核電股近期有炒作，美國大型科企相繼投資核電，核電發展仍有增長空間？行業龍頭中廣核礦業(01164)收升近2成，兼有大成交配合，短期走勢可維持強勢？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】





─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他華潤電力相關新聞：

潤電配股抽水曾插逾一成，股息率吸引可趁機吸

大行報告 | 平保、中興績後點部署？內房點選擇？一click就知道

《Ａ股焦點》龍源電力A漲停，近17億購大股東8公司減同業競爭

《異動股》潤電曾跌超一成，折讓半成配股予第三方及母企

華潤電力折讓半成向母企配股籌33億，涉及1.68億新股

華潤電力折讓半成配股募39億元，用途包括還債，股本擴3%

《國企紅籌》大唐新能源(01798) 發公司債券，籌10億人幣

《國企紅籌》龍源電力(00916) 17億人幣注入母企新能源業務

其他港交所相關新聞：

港交所上季盈利升7%收入創新高，股價先升後回應如何部署？

港交所陳翊庭：續致力進一步提升香港市場活力、韌性和競爭力

港交所（００３８８）首三季滬深港通收入及其他收益升４﹒３％

港交所第三季純利升７％至３１﹒４５億元，收入創歷年同季新高





【你點睇】特首發表最新一份施政報告，你是否滿意？你最滿意邊項措施？► 立即投票