林家亨：平準基金年底前落地機會大，恒指短期難見兩萬點

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

社科院建議發行2萬億元人民幣國債，支持落實平準基金，成事機會有多大？自國慶假期後，北水累計淨流入港股逾640億元，反映有春江鴨進場？大市升浪可期？港交所(00388)第三季多賺7％，收入創季度新高，而且近日IPO上市表現不俗，新股上市只會日趨活躍？有何部署策略？特斯拉(TSLA)第三季按年多賺一成七，業績有何亮點？一眾新能源車股受到利好消息刺激，上日普遍造好，隨著「金九銀十」過去，今年車股仍有水位嗎？另外小鵬(09868)進軍中東市場，繼杜拜門店後，計劃明年於阿布扎比開設另一家門店，但理想(02015)對中東市場則有所保留，原因為何？

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