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溫鋼城：美國10年期債息或再上試4.7厘，留意大選後的經濟數據

25/10/2024

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　美國啟動減息周期，但長債息不跌反升，短短三個多星期內，已升至三個月高位4.264厘，最新於高位稍為回調，反彈是否已近尾聲？恒指最多跌逾300點，收市失守10天平均線（約20606點），港股今年高位已見？蘋果公司(AAPL)據報在今年第四季至明年第一季期間，削減iPhone 16訂單約1000萬部，天風國際分析師郭明錤指，當中大部分訂單屬於非Pro型號，估計iPhone 16今年下半年，產量為8400萬部，低於先前預期約8800萬部，一眾蘋概股受拖累，其中瑞聲(02018)及舜宇(02382)已跌穿多條主要平均線，特別是上半年業績表現較好的瑞聲，可否趁回調吸納？

 

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