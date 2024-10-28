溫傑料恒指本周區間20000－21000點，關注市場四大焦點

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

內地今年若要達成5％經濟增長目標，第四季經濟增長至少要達到5.5％，惟財政部副部長表示，有信心今年能達成，反映官方仍有大招未出？人大會議將於11月初召開，屆時將會有更多細節披露，後市仍可看好？滙控(00005)將於明日公布業績，市場預期列帳基準稅前利率按年跌逾1％至76億美元，業績有甚麼值得留意的地方？另外，集團早前推出大規模重組計劃，簡化組織架構至四大核心業務，明年1月1日生效，新安排對集團利大於弊？主要為日後分拆市場鋪路？中國神華(01088)第三季業績有改善，但煤價下行價格難扭轉？

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