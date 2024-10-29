黃瑋傑：恒指若企穩21000點後市向上機會大，若失20380點或下試2萬關

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股繼續悶局為主，上日（28日）高低波幅只有約240點。資金入場並不積極，成交進一步縮減至只有1300多億，恒指近日於20400至21000點形成密集區，似乎有意於此水平築底？人大常委會將會於11月4至8日召開會議，審議國務院金融工作情況報告等，據央視轄下微博公眾號透露，中方於中美經濟工作小組舉行會議入面提到，大規模增量政策的具體安排，預計在11月通過法定程序後公布，港股下月料有新一輪政策憧憬支持？以色列上周六（26日）對伊朗展開報復行動，但繞過德黑蘭石油和核設施。中東政治局勢對油價帶來的風險溢價正逐步消退，油價今輪回調幅度有多深？但同時冬季為用油旺季，短期限制油價跌幅？油股業績方面，中海油(00883)第三季純利逾369億元人民幣，按年升9％，而中石化第三季純利更倒退55％，主要受油價急跌拖累令庫存收入大減，惟油價仍面對下行壓力，油股第四季業績有隱憂？

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